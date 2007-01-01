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Новость дня Происшествия

В Калужской области три человека пострадали в ДТП

Один из пострадавших - ребенок.
Софья Фирсова
21.04, 09:48
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В воскресенье, 20 апреля, на 5-м километре автодороги «Балабаново — Ермолино» столкнулись автомобили Mitsubishi и Toyota. В результате ДТП пострадали три человека, включая четырехлетнего ребенка.

За рулем Mitsubishi находилась женщина 1982 года рождения, Toyota управлял мужчина 1975 года рождения. В результате столкновения серьезный ушиб грудной клетки получил четырехлетний пассажир Mitsubishi. Травмы также получили оба водителя.

Все пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу города Боровска.

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