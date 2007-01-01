На мосту через Оку в Калуге сгорела «Газель»

ЧП попало на видео.

Фото прислано читателем.

В понедельник утром, 21 апреля, на гагаринском мосту через Оку было жарковато. И причиной тому стала не погода. Там вспыхнула «Газель».

- Это произошло прямо на моих глазах, - рассказывает читательница Елена. - Я в тот момент стояла в пробке по направлению к центру города, а газель загорелась на полосе в противоположном направлении. Пожарные приехали мгновенно. Когда мы уехали они ее еще тушили.

По предварительным данным пострадавших нет.

Один из читателей прислал в наш чат-бот обратной связи видео пожара.