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На мосту через Оку в Калуге сгорела «Газель»

ЧП попало на видео.
Сергей ПЕТРОВ
21.04, 09:09
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Фото прислано читателем.
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В понедельник утром, 21 апреля, на гагаринском мосту через Оку было жарковато. И причиной тому стала не погода. Там вспыхнула «Газель».

- Это произошло прямо на моих глазах, - рассказывает читательница Елена. - Я в тот момент стояла в пробке по направлению к центру города, а газель загорелась на полосе в противоположном направлении. Пожарные приехали мгновенно. Когда мы уехали они ее еще тушили.

По предварительным данным пострадавших нет.

 Один из читателей прислал в наш чат-бот обратной связи видео пожара.

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