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Еще один открыт: калужане каждый месяц сообщают об опасных люках в городе

Очередной сигнал об открытом канализационном люке пришел в воскресенье, 20 апреля.
Владимир Андреев
20.04, 14:25
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Наш читатель прислал фотографию и написал, что этот открытый колодец расположен в Калуге, в микрорайоне Байконур на улице Звездная, 15. Недалеко находится школа № 29.

- Глубина не менее 3х метров, добавил калужанин. - Последствия могут быть ужасными.

В январе несколько открытых люков были обнаружены в Калуге на набережной Яченского водохранилища. В этом же месяце дыра образовалась напротив центральных ворот школы №6 на улице 65 лет Победы.

В марте опасный люк был обнаружен в переулке Труда.

Долгое время открытый колодец оставался на улице Советской, пока коммунальщики в марте не огородили его сигнальной ленточкой.

В апреле развалился люк на дороге на улице Кирова.

Еще свежи воспоминания инцидента прошлым летом на улице Владимира Козлова. В открытый канализационный люк упал 11-летний ребенок. Он отделался ушибами и синяками, а водоканал – 200 тысячной компенсацией семье мальчика по суду.

Сегодняшний люк на Байконуре расположен у школы.

- До трагедии совсем недалеко, - замечает калужанин.

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