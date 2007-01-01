Два человека пострадали в авариях в Калужской области

За вечер субботы и ночь воскресенья, 20 апреля, в Калужской области зафиксировано два ДТП, в которых пострадали люди.

Субботним вечером в 21.46 в Козельске на Заводской площади столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и мотоцикл «Сигма».

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Ночью в воскресенье в Бабынинском районе авто налетело на препятствие. ДТП произошло в поселке Воротынск на улице 50 лет Победы.

В аварию попал автомобиль «ВАЗ 2105». Пострадавший повредил ногу, ему была оказана медицинская помощь прибывшими на место ДТП работниками Скорой медицинской помощи.