Минувшей ночью в Калужской области сгорело два жилых дома

Частные жилые дома горели 20 апреля, в воскресенье в ночи в Козельском и Малоярославецком районах.

В начале первого ночи на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Потросово на улице Село в Козельском районе. Одноэтажный жилой дом сгорел полностью.

По сообщению МЧС региона пострадавших нет.

Через два часа, в 2:29 сигнал о возгорании поступил уже из Малоярославецкого района. В Малоярославце на улице Горького загорелся частный жилой дом. Пожарным расчетам удалось оперативно потушить огонь. Однако, строение сильно повреждено огнем.

В результате этого пожара жертв среди людей тоже не было. На месте двух ЧП сейчас работают инспекторы государственного пожарного надзора. Они выясняют причины возгораний.