Ночью в Калужской области ликвидировали коммунальную аварию
В результате прорыва водопровода жители Балабанова остались на несколько часов без воды.
Авария произошла поздно вечером в субботу, 19 апреля. О том, что в городе перекрыто водоснабжение глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил в 23.30.
Повреждение центрального водопровода случилось в ходе земляных работ по расширению дороги М-3 «Украина». Рабочие «Автодора» зацепили трубу экскаватором.
Аварийная бригада водоканала срочно выехала в Балабаново из Калуги. Ремонтные работы шли всю ночь.
- Прорыв водопровода в Балабаново устранен, идет заполнение системы, - написал в половине третьего ночи Калиничев на своей странице в соцсети.