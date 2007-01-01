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Ночью в Калужской области ликвидировали коммунальную аварию

В результате прорыва водопровода жители Балабанова остались на несколько часов без воды.
Владимир Андреев
20.04, 07:24
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Авария произошла поздно вечером в субботу, 19 апреля. О том, что в городе перекрыто водоснабжение глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил в 23.30.

Повреждение центрального водопровода случилось в ходе земляных работ по расширению дороги М-3 «Украина». Рабочие «Автодора» зацепили трубу экскаватором.

Аварийная бригада водоканала срочно выехала в Балабаново из Калуги. Ремонтные работы шли всю ночь.

-  Прорыв водопровода  в Балабаново устранен, идет заполнение системы, - написал в половине третьего ночи Калиничев на своей странице в соцсети.

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