Мост обвалился под самосвалом в Калужской области

В пятницу, 18 апреля, в селе Рябцево Малоярославецкого района рухнул уличный мост. Это произошло из-за того, что по нему попытался проехать водитель груженого самосвала.

Глава местной администрации Вячеслав Парфенов рассказал, что один из местных жителей хотел подсыпать участки перед мостом, но сооружение не выдержало вес автомобиля.

- Машина перевернулась в воду. Хорошо, никто не пострадал, - уточнил Парфенов.

Сейчас организованы альтернативные пути проезда через частные земельные участки. Мост планируют восстановить в ближайшее время.