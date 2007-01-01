Мост обвалился под самосвалом в Калужской области
В пятницу, 18 апреля, в селе Рябцево Малоярославецкого района рухнул уличный мост. Это произошло из-за того, что по нему попытался проехать водитель груженого самосвала.
Глава местной администрации Вячеслав Парфенов рассказал, что один из местных жителей хотел подсыпать участки перед мостом, но сооружение не выдержало вес автомобиля.
- Машина перевернулась в воду. Хорошо, никто не пострадал, - уточнил Парфенов.
Сейчас организованы альтернативные пути проезда через частные земельные участки. Мост планируют восстановить в ближайшее время.