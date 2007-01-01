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Происшествия

В Калуге сбили пешехода на улице Ленина

Софья Фирсова
18.04, 16:24
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В пятницу, 18 апреля, около 10 часов утра на улице Ленина произошла авария с участием пешехода.

По данным пресс-службы МЧС водитель «Лады» сбил человека.

Подробности происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

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