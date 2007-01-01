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Происшествия

Вор-сладкоежка попался на краже детского питания и кофе в Калужской области

Софья Фирсова
18.04, 15:31
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Настоящим шопоголиком-сладкоежкой оказался автомобильный вор, орудовавший в Малоярославецком районе Калужской области. В один день сразу несколько торговых сетей заявили в полицию о краже детского питания, кофе и конфет. Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один и тот же мужчина, подъезжая к магазинам на автомобиле, набивал рюкзак товаром и спокойно выходил, минуя кассы. Оперативники вычислили автомобиль подозреваемого, который оказался припаркован у супермаркета в Обнинске.

Мужчину задержали с поличным прямо в торговом зале. В машине обнаружили украденные продукты. Задержанного доставили в отдел МВД по Малоярославецкому району.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ "Кража". Пока доказана его причастность к трем эпизодам, расследование продолжается.

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