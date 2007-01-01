В Калужской области пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП

Он предстанет перед судом.

В Калужской области завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в угоне автомобиля и смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

18 января 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, нарушитель угнал автомобиль "Тойота Дюна", принадлежащий его работодателю. В машине находилась 17-летняя пассажирка, которую обвиняемый вез домой.

Трагедия произошла в деревне Хотисино. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул автомобиль в кювет. Девушка погибла на месте. Виновник аварии скрылся, но позже был задержан правоохранительными органами.

Молодому человеку предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места происшествия).

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.