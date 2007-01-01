+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Жительница Калужской области швырнула младенца в стенку
Новость дня Происшествия

Жительница Калужской области швырнула младенца в стенку

Софья Фирсова
18.04, 14:13
0 592
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

23-летняя жительница Малоярославца в ходе ссоры со своим 54-летним сожителем бросила четырехмесячного ребенка в мебельную стенку. Младенец с переломом черепа госпитализирован в областную детскую больницу.

Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Малоярославецкий районный Следственный комитет, инцидент произошел вечером 13 апреля. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщина задержана.

Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
20%
60%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im55K21GcUQxSDFra25WNVdjQXorOXc9PSIsInZhbHVlIjoickYrSTdSaHhORnV2UGxaM3AxRmZKbTNJYU9Ca1hsZUhCUHluN3FTWHpHRUNJZ1owQ05HWFpkUDR4aU8yMk1qY3dWZmZZclFuamlDV1NiNU1jU09TM21INjJYR2drcDFPSGVTUzJSbzJvS3VpQ0pGUWsvcjdlbEJJN3RMYnpUcVZJNUQweTlIbTREQzMxQk5pMEJjdmRpY3NNZVBsSkVlcHBBRjIzNzNVMUJwdXZyV2NoZGlScndqZ2poTkt0TnQ2MkJMa2k1NmRRelZlRFVzUk5RQ1JiUERZeTg4dml3WHh6cVBPWldpQ083ZW9yY3JrOFN0alM3MG1YYlhqWVhINmhRQUtFWXdrckNkS3RRSHRCaFRzWHkzdkM0S2xPQW5WaHQ4bUZMRTZZT1NTclYxUklIRmh1VFh3ek9Yb1lCSCtUQS9TTGFHekJBNXRkWHJEY3V5WnFsbXZRTFQvTjRkbGt5SHBWQmhSbGVJTDRTV0lLcDBVNkJaRW5NdEZiSTR1ZVkyRGdxV1N4em8vM1RWcEZBZS9Tb01GR3BWZmRVMDN6U1pXSnlIdFpaWVVDdElXVVhvZ2E0YXh6RkpXK3YrWCIsIm1hYyI6IjM4MDQ5YjYwNmI0MjhiYjZkNjRhMzBjOGRiOTVlMjkwZjliNDYzOTM4YjYxMjMwMTU2OTBmNDk1NzViMWIxYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhDQWlzUVZHT1cwU3dWejIya3NkNHc9PSIsInZhbHVlIjoiY3VrMTVEZUZoWjVObnIrZnVIZVU5UVAvR00zc1lBZ0tLQWh2dTN2MTVLM05qRkdMb2pIUVBLMnZrYVZobnU3RmxYY2c1MWFRL3l2ZHBNM3A3Y0cwYWtNakNOaCt6MlZJZmtUQzlaTXdTcVJrQmRXUTN3OXcySjAxcWFDay9OSUsxNHNpd283dC94cWNXOEo1Y1hxT2tuRzJzVUtkQnFJVXUzV0NUeEdjbkZadmJDV2R6YmwyMUIvQkpXMjltSmlxRTJYS1EyaFRxTEliNnY5LzFIUm1McGM0Wm1jcVRWVS85bTJiNldrVXNvWFFyN3g3MnRVcjBJa0V6dGd3TGRKd3FNa0pwNm0rWFVGWDIyRlR1c21mYXgwRVh2aTFDWldYM29BeXRxVkN2SlpuNzcyUkJ1NENxZmxYelZQYmtmR1hvSlRseUlscnhwKzFlM2luQ0tXUXlXVytEM2ptWnV4OUk2QXR5N1BXZlJCU2l4LzV1RlBwNXFxVzdRc3NDb0YzQXVVemZsTDZyYTFsU3l0MnVIZWJydElUUzBEZEE1YVRzNGlYMkFodStiOVJDVEU2dnh1azI4bFJDVTdhOFB4dk5MSmpqK1VsY0tBTGh2a2lrQ1NGM3RlT3UzMlZya1JDMi9IWm1YUnVjY0tPTDRjQ0lhSllEVE45Yy9GMDRRaUx3VXhucHV1NlZIWFpHOFdlM2NxSXJrMDFtdldkRHA2b3I2TDVhYklqQXVQYkxJd25FOVNNRFNoNDZNaGpnYXJraW03bHVKS3QxeUIvUUZHMUFlbDYwZHZwcW5TVStWS09uOVZ5RHNsQzN3MXdhNWt0SjVYOVd1aHNabGxqclMyaCIsIm1hYyI6IjNiNDEzZjM2NmI0MTQzNzk5MzIxMWQ0ZjRjNjJhNGExZDU0OWMzNjM3ZThjYjIyMjljNmY2MjE2ODM3MjkwY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+