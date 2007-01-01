Жительница Калужской области швырнула младенца в стенку
23-летняя жительница Малоярославца в ходе ссоры со своим 54-летним сожителем бросила четырехмесячного ребенка в мебельную стенку. Младенец с переломом черепа госпитализирован в областную детскую больницу.
Как сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Малоярославецкий районный Следственный комитет, инцидент произошел вечером 13 апреля. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство несовершеннолетнего".
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщина задержана.