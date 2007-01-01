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Происшествия

В Людиново сгорела дача

Дмитрий Ивьев
17.04, 20:06
0 252
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Пожар произошел вечером в четверг, 17 апреля.

Огнем был охвачен дом на улице Маяковского.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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