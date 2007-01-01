+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обломки беспилотника нашли в Калужской области
Новость дня Происшествия

Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.04, 09:21
0 700
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подавленный силами ПВО летательный аппарат обнаружен в Кировском районе, сообщили 17 апреля в правительстве региона.

На месте работает оперативная группа.

Калужан в очередной раз попросили не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhCbEZqcDRFaXNTVXZyL2JtQ0I0WUE9PSIsInZhbHVlIjoiU3BLSGg1RU5sMWo4VDhHbUFtdnJpOWl4d0p5RUYwNTRGZUpCNXd0SVo3UnB2N0dWSWg1cWVoZFdONnBVL3kzN3BtUXNKQllRWWozcm1sb3l6a2JHRDh5dTRpNS9pMHpFVmdmcGNBM1F3MjdEcTV1Z25Yai90L1BvVnkwaS9aa0NaVjZVeUE2cGk4VmdRUkJaQ2liM2tyK0xxQjIyazRmNDdaVGNrVmhqdUQyaWJnQjFobk5mRkdrbG1WNm4vaWErSENsN01XcGVUWnBOSmo1aXB5aXlWMCs3aG1lMDByZXhZODJuZ3kyU3lXMTVvYmxwck1WZ0lPZVJjQnlYUlA5YVorTnQ2MTBJQjAyRng4amJaZXVxYVpvUjYrVG1rNkgyRTV0QW9CdjN6bzA3R1B3YnNubGIwUElSV1dpTXNBRnF2SC82QWk2aml6VUJuNzZYbUtMKzh5bXBaSXpvaDc3N1NvZDVpODQ1RnFSa1F2T1VmQTNMMU1GRXp0OVlMZjU1N2ZnbkcrL2Y3SURMOTR5ZW55R3diV2w4dzVzNTV6a2c4VUEwY1R6SmdLSUcxbVFwZmJYSHRlaGFGaU5WRWtwcyIsIm1hYyI6ImRmMmYwYWUzMjZlNmJhNTIyZGY0N2NjYjYzMzI3NGY5OGRkNTFkZjgxNTczYmU5MzZhMWY1OGQ5MDM1MWM4OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJLdHM1V2hKenFsMkU3Z0l5aTI5M2c9PSIsInZhbHVlIjoiRENHalJNaHo0aUN4SkdXc2xMZnYxMnFsZkxubmFRWTI1aW5haTJEbE02MzNWdXRYOTM0Z29GL01kYy85VjZEWnZWbUdPeSt6bFoyekpVeFEvQ0FyNkJjUFpRY3hDbTdxaEtWa3Z6QUp6QzFNaThidjlxSDRIcXNpZ3JXbHAzRnlTd0hWWG8zNjBEeFhPUVg4YW9kdEJlYjhocWtLakt3ZEFiNXRwZ0JYMU1raUxiVlpmOStYMlN2ZlNoLzYrdW5CRG1PbmFIWEp6cjdqUXlna0sxZDhzdEtIci9jR243aUYzZXdUaHdNSGVvdDFOUUlwYlI2ZVdhWm5CeHVNRFc1alFpK1E5ZUlnTHRlUksyeG5DZEtxemh2bUI5a2hlT1ZlRzAzNElDcmU4bDhzYm9iOUdFT1NRY1p6N2Q3VW9XTkVhS2MyczVvcitSNTY1MTdyYzZWL1QzQVpFSlhKbXRXZUFCYUNzcDBwTGNyMHJCM1kwcFRDOEkvN2poQmxVdTlPQXRxMW01bVpvaTJuVStYYzNZRXNuZjJGOElXNWhmSmxsSXRTbS9uQ1lhUW82QXZWY24vRXhYdUZmYjZvWHY1WVUwNi9CdkpwT2ZGNGdrVDkvLy9qNzdvaHYzMWpnUU5xWTJhNldpbSs3azc2Zm5ackxsRlJFMUFuU2Y0V3VIM3gyMmZvTEpFdkFON3Nnb3llNjI0TUhHMkdoRHZaaUxCM2NvbmNPNFYyWFF3c0UxSTdHT3AydzE4WU8yU0hrTHZ6NkdZQSswNGYxaGlJMFBtTGVjWmUrM3hIRTVxZkxjem54a1JlRHRQRkVpc2dGcENNNktQRG81QzR0TExPU2huSCIsIm1hYyI6IjEyMzg0Y2U4ZTVmNDI0MTA4NWViZDliMTdlMDA0N2VlZjdiYzBlYzAwNDQ5ZDVlMjg2NGM4M2IxNDhhZWQzODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+