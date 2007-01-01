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Происшествия

Водитель мопеда разбился в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.04, 08:34
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 21:00 в среду, 16 апреля, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

На улице Старая Слободка мопед «Альфа» столкнулся с «Нивой».

Информация о состоянии пострадавшего мопедиста уточняется.

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