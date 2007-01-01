+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Жилой дом сгорел в Калужской области
Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.04, 08:00
0 564
Фото: ГУ
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел вечером 16 апреля в деревне Беляево Юхновского района.

Огнем был охвачен деревянный дом, разделенный на две квартиры.

По данным МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFYRk9xbC84N2hyQVRmWXVkVmJZNGc9PSIsInZhbHVlIjoiT1NSVWxrQi9wSzN0Z09VT3ZxdnozeG9zcjNZelZUcFVBMFI0SUV6dWRHMjVSWlVOenRxeTZ1dDVrcEdCdU5MU2tFb1p2aGlsVldPQkI0WjFhNjJXb2xtdS9wdUhoUXNIVkViKy92RW1XemhSaEJRc25vYVVMZGRVT3ZmUjV3OTVWQU84SWQxQURJY2ZRalc4b0k1dXN5TWxGWXMrelUxbmUrY0VmeHFuVVgvVmZYd0xQa2V3TWF6NmwyelNjbnE2ZGdKdHZHK0J1ZGlZRGZvTndoYTJBcjNIRGZRWEpsTWJsTU1HZjdqUWZRWmFhZWlKU0dJWEp2RTE5SS9hdXB5Q0ZOdVp4V0JJclpvS2h2VUtrcjYxNzV4MU9VREt0a2U1VGN5OVAzTHB1eHljOWY4TUhmQ2V2M2RBRndNQ0dUTXdGN1dsNW45RWZJbkhTY1RGMzJzOXkyaHh6alZXOXlTRWk1TElwS1JsL3lIektRNVQ4dE51N3I5WDJ6a3dMYlZhalNZNy93SjJuUnhOSlhGZk5sSStORERUODE5dUFWYVpHQlBOeE42SUtnMnhtNzNzWXRUbWRlR0R6Zjh1aCtwUyIsIm1hYyI6Ijc4Yzg4ZmE0NDZmMTRlYmRjYmI0ZTEwMzJmNmViZTVjY2NkMWM1OWRmN2U4ZDBmNzRkMzFkMzRhZmZkNTE0ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink2dDhSQWxneFV3ejRkVnZOOWhoR3c9PSIsInZhbHVlIjoiN2lwYy9NVzJoUXNtNUdlUEpGWE9EZlhzVnNUSUczQm5ZRjdxTVVlekhma3pmUkltRWpoU1lsNnEza3loWUdaQnhXNXJRN2FOS2hsWHlab1VlazllTThDZFdwTS9OdDZKbzJmcTgybzM5QlFuM013ZnFtamxKQUpvUjV2blFjNEx3cHFtTi9mbE12NkNNNU5mcHk1ODhGM3AyM0Y3MlpYQkdVeHBaL3RlQ3dRbEdyUzJpaEM3aTQyQnRkSDV0c2tjU3VhZkIxRUQ5NXhkc2trMTBHTm1BOUs4LytTcXBYNitCTDd6MURJN2Rpemk0Zlh6bG1UQlRDMmgzVUszazZJZ1Evd3Nrc3lRM1BvOS9ndVpDWmpMVDJTS3dZT3pSWS8ybE9LWG82SGFnUDhjN0xaYktMd1dUWGphSElkWlViUDlmMW84SFM0dDdRMFFGYTAvb3F3a3hWYk55VlA1N0wzSDl1bENYOU9RdFJ6VG1RM3NqL2F5Y28ySksrNkZqRmtUSWtkc21PWThIbEwzU3dLekRLaXVhVDNWa2w5b2RIT0VWb05nSk5BMEJqSGNhT1pCRDBKNFZNRVhqVVQ5YWthdXFVazFqNG85MDAvNlE4anJHVGlVV3lLRlNnd2UxZ2RtbFI4aXBJTHA0a0g5bDZlNDVscEJmNThaSEp1UnFHNTh5VkIwclFGS2RtM1NaSkx0dzB0OGJQaVRISURFV3E3OEozMWJpSGZJY2FUbmxtTTJ3bzRza1VXbHJ4aVphSm9WTytla2YvRk9SYTBBMEY3Q0hlVkRvTklSMzhNV1RHNjhNcGFvWS95SFpmb3RDTjBGNm0yeno3ZjNyMVVOOGVLOSIsIm1hYyI6Ijk3OGUxMzEzNGU3NjVlZWU5MjBjYWRhZDk2MGQyZGRlNTgzYjg1MjZjNGFkOWVjZTc4ZGU3ZTg0NzBlOTdmM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+