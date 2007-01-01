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Происшествия

В Калужской области «Фиат» столкнулся с КамАЗом

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:15
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 11:20 в среду, 16 апреля, авария произошла в деревне Грибовка Жуковского района.

Там столкнулись грузовик и легковушка.

Точные обстоятельства уточняются.

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