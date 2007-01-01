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В Калуге умер один из пострадавших в ДТП на улице Гурьянова

В минувшую субботу, 12 апреля, там в столб врезался автомобиль «Чанган».
Дмитрий Ивьев
16.04, 10:20
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По предварительным данным, 22-летний водитель пошел на обгон и не справился с управлением. С места происшествия автомобилист скрылся. В полицию он сам пришел на следующий день.

В больнице умер 20-летний пассажир, пострадавший в аварии, рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.

Ранее также сообщалось, что в марте виновника ДТП лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Наши читатели рассказывали, что всю компанию видели с бутылками рядом с магазином незадолго до аварии.

По уголовной статье молодому калужанину грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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