В Калуге умер один из пострадавших в ДТП на улице Гурьянова

В минувшую субботу, 12 апреля, там в столб врезался автомобиль «Чанган».

По предварительным данным, 22-летний водитель пошел на обгон и не справился с управлением. С места происшествия автомобилист скрылся. В полицию он сам пришел на следующий день.

В больнице умер 20-летний пассажир, пострадавший в аварии, рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.

Ранее также сообщалось, что в марте виновника ДТП лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Наши читатели рассказывали, что всю компанию видели с бутылками рядом с магазином незадолго до аварии.

По уголовной статье молодому калужанину грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.