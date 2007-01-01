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Происшествия

В Боровском районе назвали причину пожара

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:01
0 296
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Возгорание произошло вечером 15 апреля в ДНТ «Ворсино».

Огнем уничтожен бытовой вагончик.

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

Из людей никто не пострадал.

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