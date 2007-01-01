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Происшествия

В Сухиничах сожгли два мусорных контейнера

Дмитрий Ивьев
16.04, 08:06
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Фото из архива.
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О пожаре в среду, 16 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пластиковые емкости сгорели из-за неосторожного обращения с огнем.

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