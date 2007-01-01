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Происшествия

В Калуге «Форд» и «Шевроле» столкнулись на улице Московской

Дмитрий Ивьев
16.04, 07:02
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ДТП произошло вечером 15 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в результате столкновения легковушек пострадал один человек.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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