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Новость дня Происшествия

В Калужской области в детскую площадку врезался 62-летний водитель

Дмитрий Ивьев
15.04, 16:21
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Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло 14 апреля в селе Коллонтай Малоярославецкого района.

Около 20:20 у дома №18 на улице молодежной пьяный мужчина за рулем «Санг Йонга» въехал в детскую площадку.

В этот момент там никого не было. Обошлось без пострадавших.

От освидетельствования водитель отказался, тем самым признав, что был пьян.

– Водки выпил, – заявил сам водитель. – Повернул, но не довернул.

На виновника аварии составили административный протокол. Машина помещена на спецстоянку.

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