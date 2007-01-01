В Калужской области в детскую площадку врезался 62-летний водитель
Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло 14 апреля в селе Коллонтай Малоярославецкого района.
Около 20:20 у дома №18 на улице молодежной пьяный мужчина за рулем «Санг Йонга» въехал в детскую площадку.
В этот момент там никого не было. Обошлось без пострадавших.
От освидетельствования водитель отказался, тем самым признав, что был пьян.
– Водки выпил, – заявил сам водитель. – Повернул, но не довернул.
На виновника аварии составили административный протокол. Машина помещена на спецстоянку.