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Происшествия

В Калуге авария заблокировала Московскую площадь

Дмитрий Ивьев
15.04, 15:57
0 1018
Фото: Яндекс.Карты.
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ДТП произошло днем во вторник, 15 апреля.

Пробка со стороны центра растянулась до перекрестка с Карла Либкнехта.

Точные обстоятельства еще устанавливаются.

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