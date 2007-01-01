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Новость дня Происшествия

В Калужской области пьяный водитель протаранил детскую площадку

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:33
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ДТП произошло 14 апреля в селе Коллонтай Малоярославецкого района.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

- По счастливому стечению обстоятельств в этот момент там никого не было, - рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов. - От проверки на наличие алкоголя в крови мужчина, управлявший машиной, отказался. Главе администрации поставлена задача оценить ущерб и в добровольном или судебном порядке взыскать с водителя.

На виновника составили административный протокол. Машина отправлена на штрафстоянку.

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