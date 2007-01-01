В Калужской области пьяный водитель протаранил детскую площадку
ДТП произошло 14 апреля в селе Коллонтай Малоярославецкого района.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
- По счастливому стечению обстоятельств в этот момент там никого не было, - рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов. - От проверки на наличие алкоголя в крови мужчина, управлявший машиной, отказался. Главе администрации поставлена задача оценить ущерб и в добровольном или судебном порядке взыскать с водителя.
На виновника составили административный протокол. Машина отправлена на штрафстоянку.