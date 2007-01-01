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Происшествия

В Калуге «Форд» и «Киа» столкнулись возле кладбища

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:51
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Авария произошла около 22:00 в понедельник, 14 апреля, в переулке Труда.

Фото с места ДТП опубликовало региональное управление МЧС.

По предварительным данным, в результате столкновения легковушек пострадали несколько человек.

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