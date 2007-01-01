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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Салтыкова-Щедрина

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:41
0 428
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло в 18:45 в понедельник, 14 апреля, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Форд Фокус».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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