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Происшествия

В Мещовске сгорел строительный вагончик

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:40
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел днем в понедельник, 14 апреля.

Огонь уничтожил бытовку на улице Дегтярева, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

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