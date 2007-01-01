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Происшествия

В Калуге самогонщик устроил взрыв в жилом доме

Дмитрий Ивьев
14.04, 15:38
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Этот случай произошел еще несколько лет назад, но в понедельник, 14 апреля, городской голова Дмитрий Денисов рассказал некоторые подробности, когда отвечал на вопрос о сносе дома на улице Моторной.

В квартире на втором этаже мужчина варил самогон на газовой плите. Когда калужанин вышел из кухни, брага пролилась и потушила конфорку.

- Он вернулся, зажег сигарету и вылетел из окна вместе с оконной рамой, - отметил Денисов. - На нем ни царапины, но пострадал самогонный аппарат. В результате дом стал аварийным и подлежащим сносу. Мы его расселили и обязательно его снесем. Для этого требуются ресурсы финансовые очень значительные.

Каких-либо сроков по сносу чиновник не назвал.

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