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Происшествия

В Калуге подстрелили аиста

Дмитрий Ивьев
14.04, 08:31
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В воскресенье, 13 апреля, птицу доставили в центр реабилитации диких животных «Феникс».

Кто-то выстрелил в аиста в районе деревни Красный Городок.

У птицы повреждена нога.

Ее попытаются спасти в «Фениксе».

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