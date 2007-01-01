В Калуге виновник ДТП с тремя пострадавшими сам пришел в отдел полиции
Как уже сообщалось, 12 апреля 22-летний автомобилист пошел на обгон на улице Гурьянова, не справился с управлением «Чангана» и врезался в столб.
Пострадали три молодых пассажира, ехавших с ним. Один их них находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сам виновник ДТП пояснил, что был в шоковом состоянии и поэтому покинул место происшествия. Однако он явился в отдел полиции и принес свои извинения пострадавшим.
Кроме того, следствие установило, что в марте 2025 года этот водитель был лишен права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде.
В отношении него возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.