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Происшествия

Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об избиении подростков в Калужской области

Дарья Джуманова
13.04, 16:20
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Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

По данным следствия, в марте текущего года в городе Белоусово группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, избили 14-летнего мальчика и его сверстника.

Один из школьников с многочисленными травмами госпитализирован.

Кроме того, после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы.

Бастрыкин поручил руководителю калужского СК Марку Харламову повторно представить доклад по этому делу.

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