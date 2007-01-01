Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об избиении подростков в Калужской области

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

По данным следствия, в марте текущего года в городе Белоусово группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, избили 14-летнего мальчика и его сверстника.

Один из школьников с многочисленными травмами госпитализирован.

Кроме того, после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы.

Бастрыкин поручил руководителю калужского СК Марку Харламову повторно представить доклад по этому делу.