Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об избиении подростков в Калужской области
Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.
По данным следствия, в марте текущего года в городе Белоусово группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, избили 14-летнего мальчика и его сверстника.
Один из школьников с многочисленными травмами госпитализирован.
Кроме того, после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы.
Бастрыкин поручил руководителю калужского СК Марку Харламову повторно представить доклад по этому делу.