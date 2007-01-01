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Происшествия

В Калужской области два человека пострадали в ДТП

Дарья Джуманова
13.04, 13:00
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В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла 12 апреля в Боровском районе.

По предварительным данным, 48-летний водитель на Hyundai Tucson врезался в припаркованный на обочине Mitsubishi Outlander GF3.

За рулём второго авто был 36-летний мужчина. Он остановился, чтобы осмотреть свой автомобиль.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Mitsubishi Outlander и его пассажир. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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