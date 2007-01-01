В Калужской области два человека пострадали в ДТП
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла 12 апреля в Боровском районе.
По предварительным данным, 48-летний водитель на Hyundai Tucson врезался в припаркованный на обочине Mitsubishi Outlander GF3.
За рулём второго авто был 36-летний мужчина. Он остановился, чтобы осмотреть свой автомобиль.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель Mitsubishi Outlander и его пассажир. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.