+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Машина сгорела в Калужской области
Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.04, 21:39
0 322
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел днем 12 апреля на улице Луначарского в Кондрово.

По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке легковушки.

Никто из людей не пострадал.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVMdVlCaHd5REQ0b0JBSDJDVnc1eVE9PSIsInZhbHVlIjoiVjFPYzhLNHFSblN1TEllNWppVUxLak9lZm5vT3pQazNtamJoU250czhkUFRpbSs1VStwTWo3K05MTTBWclB2bytjWldUMzBCZDl5MUswQUlmMVBLek1lY0xNTCtMM0pXcEYxQ2VTQ21jNTJoVFBDL1VGL2hhTXZic3lHR012azBJVXEwM2puRllYYy9BbGJ5bzFVb0NIVXBpclNaNWRpTlhCMnIxdHcyREIwWTFLL1NPMmNqL0kwSzRaTlZYdWpnZml0VnBzQW54cTlTTFhBUUpSQnhXeGNTWTkwVXpiL0ZyVWNzRDI5M0NmQTcwQlJQaHdybVJaQlJGSnkyM1pJZG9LcHRTMVpoQkVvY1ZHc0xWRTd0MGIyb1ZXVXcwMVZNWXJGTFlMVVNuaGZoalQrWE40bVljTWhuSkdJdHhXak5BUFdFcU1IRDNRbGV0WFh4bHpKbXJ1NmJHaGo1alFyUWRsQzB0emVqV1JDeWcwVUdVcGNKMzI2d3JxWXR6YUtiYVhwRGN4cEdCWVlDVGlTM3JYdlh0MEpaWUhjdFlBRWZ0NS9KeFpGOTcrL3gxMnFLWlB4U0VNeDl2LzdzTWZhcCIsIm1hYyI6IjA4NDhlZTM3NjE3MzBhN2Q1MjBiOTdlZjAwYWU1Y2I3NTA2MDEzZDgyM2FmMmM5YWQwNTQwMTdkYWIxODQzOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFETTJrVXlTRXA4bjJlcHJ1QUVQa3c9PSIsInZhbHVlIjoic28wdHN2ZitsR3lCSEo0TVJWSGpqdm5rMGxRaDJMN3RVYUptbUluRjdxWmltK0VEb3dUOUdkeGovdm9uTjJ4R0lvTHRRMjJmT29wbW5BZlpNSnRZM3d5Q1NtT1Y0M1VReFNkak0yUWFrVFBwaGdJck1CQ2ZRSkIwVXBiVVhnRVVTRldpaDNBVFRqRkxnREl3WVpTN2xzYU9XZHlDQThYbmZPSVFDWWk1clhINU80Y0J6a2sweUJ0SXpXOEpOMlJJOG53RkpzVjRlWTJ4cVRXMUZpSGFqNlplYWNWR2xGbmdqcG93cnZzT1pGcDZmVlVROFpxMVFlYk9wUEsvVHFsR3FQVng4aTVwLzRmajlXOUp5eXNuUHJtcjc1VCs4NnVrZmhvREZiWDVIVnMrZ3VkWDhyMnhNWFM1anM1OWxKVmVRVGdKeWg3dXBDWkg5TnVlRjB1REpOL0UrdGUvOTAyMzV5NHJtUkdWMW5NSWlRSVR3SUpncFdDZk1WbXE5b1VBN2RwK1BUSkR2M1JUa2Rreit5QUN6Q3ZoQWczSkdvZVdjTitHY0E5S3RKWWNneDNidHk5OEZKWGtJc1NIM1dxMG5lWXF5VEUwb3RrVm9WcVNXbDQ3NFFmSzZTNkYzKytpQndrN0xoeVMyREZ1TVk2dUlNVjY3M2VhR3NWeEdSNnMvTXkzTVErVTdlaUtqR1hja2xGMVY0bmJHRkZCQkxkMVpQaGNNbmtTZ0FPS1hkWTlNQ0cwVEhNWVhLaFNQb0FQQ3V5bkFJOG9ha3hSZXRzTFNMMlV2SjJDOVZmYnpvS1kxWEdGVitXV1F5U1A2a2x2TFg0RVZxbG52dVV0Z3k1TyIsIm1hYyI6IjNhZjYzYTNjZDUwNjdlNDE4ZTZiNmE4MWIxOWZhODYwOGE4ZTIzZjE5Njk1M2NkNTJjZjI4MjlkZGJmNDMxNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+