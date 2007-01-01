В Калуге завели уголовное дело на виновника ДТП с тремя пострадавшими

По версии следствия, 22-летний автомобилист пошел на обгон на улице Гурьянова, не справился с управлением «Чангана» и врезался в столб.

Пострадали три молодых пассажира, ехавших с ним. Один их них находится в больнице в тяжелом состоянии.

О возбуждении уголовного дела вечером 12 апреля сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее была информация, что автомобилист скрылся с места происшествия. Пока не было данных, что силовикам удалось его найти.