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Происшествия

В Калуге завели уголовное дело на виновника ДТП с тремя пострадавшими

Дмитрий Ивьев
12.04, 22:00
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По версии следствия, 22-летний автомобилист пошел на обгон на улице Гурьянова, не справился с управлением «Чангана» и врезался в столб.

Пострадали три молодых пассажира, ехавших с ним. Один их них находится в больнице в тяжелом состоянии.

О возбуждении уголовного дела вечером 12 апреля сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее была информация, что автомобилист скрылся с места происшествия. Пока не было данных, что силовикам удалось его найти.

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