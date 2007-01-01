Стало известно о тяжелом состоянии одного из пострадавших в ДТП в Калуге

Авария произошла днем 12 апреля на перекрестке улиц Гурьянова и Железняки.

Фото: прокуратура Калужской области.

По предварительным данным полиции, 23-летний водитель легкового автомобиля «Чанган» неудачно пошел на обгон. В итоге машина врезалась в столб.

В салоне, помимо водителя, находились три пассажира – 18, 19 и 20 лет. Один из них находится в больнице в Анненках в тяжелом состоянии, рассказали нам в прокуратуре Калужской области.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, бросив своих пассажиров. Сейчас молодого человека ищут.