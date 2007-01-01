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Из-за пожара на птицефабрике в Калужской области погибли 74 тысячи птиц

Дмитрий Ивьев
11.04, 11:30
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Как мы уже рассказывали, возгорание произошло около 6 утра в пятницу, 11 апреля, в селе Лопатино Тарусского района.

- Пожаром уничтожен птичник с молодняком общим поголовьем 74 тысячи, - рассказал глава районной администрации Михаил голубев. - Основные корпусы птицефабрики не пострадали, производство яйца продолжается. Из персонала никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Тушением огнем занимались спасатели из Тарусы, Ферзиково, Кременок, а также добровольные пожарные команды тарусского многопрофильного техникума и Лопатино.

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