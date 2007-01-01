0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В центре Калуги провалился асфальт
Происшествия

В центре Калуги провалился асфальт

Дмитрий Ивьев
10.04, 11:59
0 446
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В центре Калуги провалился асфальт

Фото ямы на перекрестке улиц Кутузова и Луначарского разместила в соцсетях жительница города.

- Это не яма, это вход в подземное царство! – комментирует еще одна калужанка. - Подождут, наверное, с устранением примерно до конца весны, пока туда пешеход не провалится, ученик, идущий в 9 школу, студент медучилища или музучилища, расположенных неподалёку.

В городской управе заявили, что ремонт должен заниматься собственник сетей, так как яма образовалась у колодца. Сроки пока не называются.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhINGFDNlJUS1AvbTZscFdCc1owYXc9PSIsInZhbHVlIjoiK1MwZnNPUnRKQTBaMzUrRXdFTFliTXprcUFkTkl0b2srVHpBU0t6cjhtRDVBLzlBK0x2cE1ZY0FJU0lyNVZhY3RDMDVQSEJEOXJ2NGRwcWlTckNwSmRobDgwSUdLSldGa3hhL2h6bDBzNTI2dURCb3ZLam1LMzJqNnNNSVJXWFZuWkFzTUZGRnhDWXByMGMwK1p6RmVUeDhtMmZvUjBXckRiSlMzUDhNSUdlV1FSY3JPYmN3QzlEcGtnU0V3RmtGRmVQQlF2dnBSNEtJeU1RQVd5NC9DR0ZHZVBFTGwxUVZESTBCcVQxZ0lSQnhTb09lU1doK1ZhWUpyQVJIU3FqV29TQVNzS0k4NG5OMzNHaEZSZ1pER3c1T2ZGdGtOWEpqSG5Ybm9qN0x1c21oRldjTGpQaW1zaHRpYzZZQ0lLMzVRbUYrWmY2SUpzc3U4L3VEMHlxQ2hBTVhPVXlYaXJ2VGlCbks1czlwM1locHQrTUptQWV2NlFVdTdPRWxPSWVXbU9KNEI3TndGU0tqaEZNSVdIZFFNQU92eXc4c0FkS244RGV3WFdkN0dMa2tRRnJxRCtwclNSRDBvRkxuaDJmNSIsIm1hYyI6ImMyYTc4YWU0NzFiYTFmY2Y3N2ZjYWRlNzdkMDU2YjZmYWViZWMxNDY4NWY5ODMxMDUxOGM2N2FiNTM3YWQ1NWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFUUjJyS3lFQ3ZzT2tDL1gvRmxPK2c9PSIsInZhbHVlIjoiSWlXWjZUT2hNdjRYVitmcnpGZDBUSUdZL1R0dEJrT0ttck1seVkwRlV1VFMyQk9MeVBmVys0dXBmUmg3c3VNTXhoQUxINEM3VkpSbjFjSTE1SjZBRUpyNGJLbkhmR2daWXMzMThlTWVUNnlBOWVCbkRWdzFDSXJlTWxpbDJMV1pLOFBWcG1FK3Q2Uy9WUERwVlhMejdwTnhRUlBKMmVzbjh6amo1aFlWcU5iTWw3eGIrcmxHdWlITlZoZHRvUzBReVNrSDhvSHVOZkVoSEh5ZzRRY3lBU1VoQ3VqQmpKY2cyRDVaamthK1NTUVdmbVh0V0x4VVovcXE3Uk9yKy9ZbUd0QjM3YkoxRjcrcWdDNlorOVVoSXk0NXZnOFVRTUI1Wk42QU1FWi80NDNoQUNLVlFSU1BBL3lLZHhtOUw2Q3VLVTVBTU1WNFFEVHRaUUJtVjhqZFBqVFJaeXdWc2xtMmRWc1h0UnAvcFNQMUQyRzY2ZXNKK0IyQi9tcUVIQm1kS09BS1FERUxPeDRoQjNwU0FGeCszcUxXc3crQjl5V21hYWhEV0d1VkZnVjJPTnNxcHVMWUhRNGtXRFJUejQrdlljTWMrcUp4L3BMLzJYTUdnYjQ3NmNuYXdRa20rSlppQWFldmNRODczYmFvTUdaNnlBTitDOVh4Z3BCWFpON1JvNEh6WTdScjRnVGdlbXJ3S0l1T3lYek5ZdGVBeUFtdjBzaFNrRjVKMXJtZ1VKMWRpRWZ3RzJRZVFMeDVvMm1vamhZaE1Dak1JWlVNNjhyMnYrdXQxVE1Zc25RTkZBVG52dGFXRWVtUU45b2hRclZybEVuYlpmeUhvZkNWWFdHdyIsIm1hYyI6IjE1NDVlMTA0ZWM1NjAyYjIyYjA3OWVjZGJkYmY0NTRlMjFlYTA4ODc3YjY3NzYyNmVkZjZkZjViZTZhZDQzM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+