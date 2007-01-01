В центре Калуги провалился асфальт

Фото ямы на перекрестке улиц Кутузова и Луначарского разместила в соцсетях жительница города.

- Это не яма, это вход в подземное царство! – комментирует еще одна калужанка. - Подождут, наверное, с устранением примерно до конца весны, пока туда пешеход не провалится, ученик, идущий в 9 школу, студент медучилища или музучилища, расположенных неподалёку.

В городской управе заявили, что ремонт должен заниматься собственник сетей, так как яма образовалась у колодца. Сроки пока не называются.