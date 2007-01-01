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Происшествия

В Калужской области завершили расследование дела о ДТП с тремя погибшими

Дмитрий Ивьев
10.04, 11:10
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Трагедия произошла в октябре прошлого года на дороге Калуга – Таруса – Серпухов.

Как выяснило следствие, 34-летний водитель грузовика с полуприцепом-цистерной превысил скорость на мокром после дождя асфальте. На закруглении дороги цистерну вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Дэу Матиз». После этого «Матиз» отбросило на другой грузовик.

На месте аварии погибли 50-летние мужчина и женщина, ехавшие в «Дэу». Чуть позже в больнице умерла 17-летняя девочка из этой машины.

Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы, рассказали 10 апреля в управлении МВД по Калужской области. Мужчина находится под стражей.

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