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Происшествия

В Калуге полиция занялась поиском пропавшего 12-летнего мальчика

Дмитрий Ивьев
10.04, 11:01
0 1386
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Как мы уже рассказывали, Григорий Носов исчез 9 апреля.

Утром мальчик ушел в школу, но домой не вернулся.

- На поиски ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наружные наряды полиции, - заявили в четверг в управлении МВД по Калужской области.

Рост школьника – 162 сантиметра. На подбородке у него есть шрам. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и черные ботинки.

Сообщить о пропавшем мальчике можно по телефонам 112, 88007005452, 501-502, 501-503 или 102.

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