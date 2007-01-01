В Калуге полиция занялась поиском пропавшего 12-летнего мальчика
Как мы уже рассказывали, Григорий Носов исчез 9 апреля.
Утром мальчик ушел в школу, но домой не вернулся.
- На поиски ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, наружные наряды полиции, - заявили в четверг в управлении МВД по Калужской области.
Рост школьника – 162 сантиметра. На подбородке у него есть шрам. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и черные ботинки.
Сообщить о пропавшем мальчике можно по телефонам 112, 88007005452, 501-502, 501-503 или 102.