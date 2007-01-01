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Происшествия

В Малоярославце назвали причину пожара в гараже

Дмитрий Ивьев
10.04, 07:55
0 352
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Рано утром 9 апреля постройка на улице Калужской вспыхнула из-за короткого замыкания.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

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