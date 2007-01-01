0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области нашли крупную нарколабораторию
Новость дня Происшествия

В Калужской области нашли крупную нарколабораторию

Дмитрий Ивьев
10.04, 09:50
0 1060
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ее организаторов задержали в Перемышльском районе, сообщили 10 апреля в управлении ФСБ.

- Оперативными сотрудниками управления задержаны с поличным жители Тульской области, действия которых координировались кураторами с территории Украины, - говорится в комментарии ФСБ. - Обнаружено и изъято из незаконного оборота более 1000 литров наркосодержащей жидкости, 1000 литров прекурсоров и оборудование для синтеза наркотических средств.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZqdnR0VmUwd1orK2ZoTHdYQXF6dmc9PSIsInZhbHVlIjoiOHdrVGQ0VHNJTHpQclY4VGtqQ0NKeDNuTnhqM0RCaVBLdHpXRVI4UWdlajZYZ0gvWXY2c21va212ZitMcFVZMVJmZGlvcnFmZGhsY2hzemJRaDVmZEZsVWxjRXM1WHFhelF1Vk9OVE5IWTFXZFZMaEFBTnNYVy81NWN2bVB1aUF2bFd2d2NJQzN2WDJudmtXQVdzMXdha215WnQ5Y1hiQkNrclN5cE1rRG9tVW92alNxeDlLS3VwZHJmYnFhQUc3bVd2ajhPRk5ORGJ6UU1HRUNVZENyd0ladzZ6NUlWT3hzVHliYzFCdGtiKzEyMWZJS05ZcjhVNi9KaDZjUHBxTGpoUmpQVXl5TDNvbk1lQVBZM0pBWHJPa0lSSXEwc2k1YUZCVVZTQ0tUT0ZLcFllZHd1bXNvYWcyTldRL1Qvbk5mS05UbUJUYVVvOXVqV09DaHFzTnVIMjRDeEE5UHNmUm5KY0xXKy83cWdNUWhaajhyeWthNnZGRGZRNjlkOXlkNTVDVVMrKzhNaVNaVzdzNzFvdnNpamxVU0k5bUxRRWhXRE1wa2gvWHM1Tkp1eWd0cEpHa09sVmM3ZldFQUlReiIsIm1hYyI6IjIzMGYzOGQ3MTAwNGNhYWU4MTNmZjAyZTU2MTBjYzAyMTFkNmNhZGFmMWI0MzE4ZmZjNWZkM2M2Y2IzZGRhY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRTRTBuRHFQZWtvUVVwTm5PY3lkNGc9PSIsInZhbHVlIjoiNVYyN1VNOXl0VnJhd3A1QStxbGNzWXAzR0psZ0NjMUx1L2xCZ040TVlyYzlIWUZrVGZ4bVpON05rMG9VS1h1Y3N1M1k3RExLZmdnNVpsRVUzMDM3RWxSSDhFQW9Dc1BaejY1N0FiTzNERFE4dUQyRkp1M0x6UjF4L3A2ZnJabkxMK3lKbTBvWnI5cDR6THV5ODhLVGRGNTBpdVBLQ01yVUVpQWxiblZlNVQ2T09nK0RlNWtMZC9hKzFOdUNPT2FkMy96WE5nOWNmNEtzSUtXcE5ET1ByL09PdkdWaTBSV25lTzBua0tPNlczczJhSE5GOHlxQUM0RVJDY1FmeE94NnRNbkUxTWVncWFiQS8rd1lHMTVra0lNaHlMYmloL2tkZlg3bVAraDQwWXBKUjVCRlAwTHdSdGhFTDNxSktJMGdTMnBvZWt6R21FNVdoeGx2TUdXbW9ubFpNOEJjUDE5RXBBcXpzMFhFMi9sUXFSSVNOVFpiVjdLYkM4aDN6ZnIyNGwycXdVbVZqUVpCNFVxQTVVNHVZR09vZ0ZIclNUZkVEbDYwZUdvbVdaTWlFRy8zT0R3QVlHSzJEVTNYWmpBaVJyOHpwTHlMcVA0cXl5TTBjQ1lIemFoRlFzZFQxcXk4dVJ0M3l5YkRKZzhicjcrQXpFTDZPZ0xhcHlHTExUMmVkb1B1aktTVnhaZFBkZU5rZHc0cHQrZkszT3BGRUxCMjRVUWxYUERZczFBZENBUSt6clJhZEVrNnFEaUZlVnc4ZnVZOTJuNmNvclp2RVZwaU9GVWdwamFNNnJIeTNLMGFJNmN6Q0VWTnFsZU9iMGhRRHVyTGVtODNmOWkzUHoxeiIsIm1hYyI6Ijk0ODBkMzAzNDc1ZjNmOWJlZmE0YWIwYzMxY2I1NDIzNGFjNDUxZjlhYTIzOTc4MDBmODFhZTI2NzY3NTgzMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+