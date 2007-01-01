В Калужской области нашли крупную нарколабораторию
Ее организаторов задержали в Перемышльском районе, сообщили 10 апреля в управлении ФСБ.
- Оперативными сотрудниками управления задержаны с поличным жители Тульской области, действия которых координировались кураторами с территории Украины, - говорится в комментарии ФСБ. - Обнаружено и изъято из незаконного оборота более 1000 литров наркосодержащей жидкости, 1000 литров прекурсоров и оборудование для синтеза наркотических средств.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.