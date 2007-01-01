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Происшествия

Бытовой вагончик сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.04, 07:53
0 452
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел днем 9 апреля в селе Маклино Малоярославецкого района.

Спасатели выезжали на тушение пожара на улице Центральной.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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