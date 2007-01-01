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Происшествия

Две дачи сгорели в Калужской области

Дмитрий Ивьев
09.04, 14:01
0 606
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Пожар произошел в ночь на среду, 9 апреля, в Боровском районе.

Огонь уничтожил постройки на улице Цветочной в СНТ «Истьма» на территории деревни Маломахово.

Как сообщили в ГУ МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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