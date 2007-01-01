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Происшествия

В Калужской области следователи начали проверку по падению девочки в яму с водой

Дмитрий Ивьев
09.04, 12:00
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в городе Белоусово Жуковского района.

В среду, 9 апреля, ситуацию прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, территория места происшествия расположена на улице Московской города Белоусово, является объектом незавершенного строительства, принадлежащим администрации города, - заявили в СК. - Ребенок за медицинской помощью не обращался, степень вреда, причиненного здоровью девочки, уточняется.

Ранее также прокуратура региона потребовала от властей Белоусово закрыть доступ к недостроенному дому.

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