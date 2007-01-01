В Калужской области следователи начали проверку по падению девочки в яму с водой
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в городе Белоусово Жуковского района.
В среду, 9 апреля, ситуацию прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета.
- По предварительным данным, территория места происшествия расположена на улице Московской города Белоусово, является объектом незавершенного строительства, принадлежащим администрации города, - заявили в СК. - Ребенок за медицинской помощью не обращался, степень вреда, причиненного здоровью девочки, уточняется.
Ранее также прокуратура региона потребовала от властей Белоусово закрыть доступ к недостроенному дому.