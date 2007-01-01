В Калуге показали видео с места смертельного пожара
Трагедия произошла 7 апреля в доме на улице Плеханова.
Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В пожаре погибла пенсионерка. Ее взрослый сын получил ожоги.
- В рамках уголовного дела следователи и криминалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили экспертизы, - рассказали в СК. - Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, основная из них — неосторожное обращение с огнем при курении.