-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге показали видео с места смертельного пожара
Новость дня Происшествия

В Калуге показали видео с места смертельного пожара

Трагедия произошла 7 апреля в доме на улице Плеханова.
Дмитрий Ивьев
08.04, 14:14
0 1382
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В пожаре погибла пенсионерка. Ее взрослый сын получил ожоги.

- В рамках уголовного дела следователи и криминалисты провели первоначальные следственные действия, изъяли необходимые вещественные доказательства, назначили экспертизы, - рассказали в СК. - Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, основная из них — неосторожное обращение с огнем при курении.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF2WUl2S25Ka3pKOUg5QkVXTmQ1b3c9PSIsInZhbHVlIjoiSkZNQ1l1YnVmRFBISTFEbzkyQlgxUElGQVFaZnFMTXBELzBPckdmTEFVQVNnMlM3VVA0dkg4dmdDbHYrWFAvRTJGTHN0QTBZWStoLy9NeEh6RDFhSDNXMHMyOUVXcTczT1ZGRlpYODhCbloyOEE3aklSazNueVVzRUMyN0VnNUlJWmxIeDliN2MzYmd0V3Rvbi85UGQwREFyNkhuY20zODNkN0YyVVNySWV3dThXd0VNY2dtcVBtVzkxSDJ5RFk1U0VXZzdzbHNYT1g5dUNGZm5aeEt1bHBDTUhqNHNtQlFUNFR3Nng5b0FFNXhJWjNnS2RBWVFPZ1NrQkg2RS80QnVXTy81aUk4RDB2bFRoaVZQVFd2d1BHV25rQmdNbjdwU3JRMmVkc0FmN3QrT3JnYU13UFkwOURKcVlPa3l2NlpqdGFsSURIRmdKam5HdndhblgySG1jcTJubUFPMjlWdTlzZkM3UlZXV1l2a3pjYnNwY2NjUGowTm1nbFZPZlRxckU4MkJ1eSsyZndSSUc4UndhM1huVHNHWWJ3MVh0VVh2clZMYWNOK29PVEdweGpqWWdacXgvZkVOenZuVEtQMyIsIm1hYyI6IjM4MWE4ZmQ2NThlNzc3MDUzMjU0MDJmYzlmNDdmZTg0ZGUyMjI5ZmE4NzQyNzQ5NTAyOGFjYjg0M2JlNDY4OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRnYjVGRnp4ZWFrYTZrdXU3RTJoTVE9PSIsInZhbHVlIjoiNEFaYVZKcVczd3lXME40dFVMd3RZOGNXWitEZWtZZzNKK3NXNGVTaTh5bGpCbUhaVUo2Nk5iRUlxRENlenBXcXhnNGtGUFJWcER3akZ1b1ZwcE9pellESmNWQU4wLy9GNnlaSWFOTjVmbHM2Zm1LUmdyb3JNVVVZU1RsU3hsdjZrdGU0akV0RnU3WWlSbS9Gd2lqS091RWZUV2o0b1Y5RXNmamJKeGh1cmx5eTkvRTZlMGhrSDZnSjhEMGw0NGFFbTM5b2VwOUVWRVNzZEsweUdWZGE2TVgwVG1HaUZiT1RRbmM5RERIMFdweGJKMlRTSUhvRGQxTVhIOFRCRXpTeVdlbWRsUTJEd3hhOEpRN1pLSnJYRlhVUVJGRi9UMnllTWZsV0xwVEhvUlIrVlFjelBkMHRnQnBTNXVHaEVha3ZvZ2VvTjZNQnUzWmZkd3FqSUtVVXJ5YmwvUzNZRW9oV2lRQlozNGJGbU9ISllpc0tRTmMrUTBDUG1ScitRVmJoZXZWUGsxSjF3WUpLWC9MdElnRlM5NDRyNDZ5K0I0R0hqTHlzdk52VnNNb01CNkVObStpUFBjeTBjSW1SS2k0WGFrR3ZxdXV5WWc2YkJxZkdyVUhjUmxmUW1ldk9CZnB3SXdwSHEvalhhVjVVaENQcjRmVzdxL0hXQjJtem11UndMSUlWa1h3Nnp2cnh3Y2lsTTR2NVdSeE5icjNWT05zeTRMVW4wb2ZjQkQzY1RBQXhNMVFIc0tYWXVCa05IbkJoYjdiZTZQRmNWaGFmQnRYRG1sSUZKVnlYK1p5RFA1NlhhUVArd1JybGlDNEhHTUlxUGZ3bWlYY0RNekp3RUdtaiIsIm1hYyI6ImM1ZTBiMmRmZTk5ZDc3NTYyNDdiMmVkMDBhYmI1NjI2YTU2YjcyYmI4ODg0OGJlY2NhOGQ5MmEzODQ5OWU4MzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+