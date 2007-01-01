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Происшествия

В Калуге ДТП произошло на улице Плеханова

Очевидцы сообщили про аварию, которая произошла 8 апреля на участке между улицами Кирова и Суворова.
Дмитрий Ивьев
08.04, 11:03
0 622
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Движение там не затруднено.

Точные обстоятельства устанавливаются.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

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