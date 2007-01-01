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Происшествия

Заброшенный дом сгорел в Людиново

Пожар произошел вечером в понедельник, 7 апреля.
Дмитрий Ивьев
08.04, 08:00
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Загорелось здание на улице Козлова около 19:00, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

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