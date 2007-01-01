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ДТП с автобусом в Калужской области попало на видео

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:37
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Авария произошла утром 6 апреля у поворота на деревню Маланьино Боровского района.

Запись с регистратора опубликовал телеграм-канал RU_CHP.

По предварительным данным, водитель автобуса на высокой скорости ехал по трассе М3 «Украина» и не успевал затормозить на красный сигнал светофора. В итоге он вырулил в правый кювет, снеся стойку светофора.

Чудом не пострадали два пешехода, находившиеся у перехода.

Также травмы не получили и пассажиры, ехавшие с ночной смены на одном из местных предприятий.

В УМВД по Калужской области рассказывали, что в автобусе было шесть человек.

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