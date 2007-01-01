ДТП с автобусом в Калужской области попало на видео
Авария произошла утром 6 апреля у поворота на деревню Маланьино Боровского района.
Запись с регистратора опубликовал телеграм-канал RU_CHP.
По предварительным данным, водитель автобуса на высокой скорости ехал по трассе М3 «Украина» и не успевал затормозить на красный сигнал светофора. В итоге он вырулил в правый кювет, снеся стойку светофора.
Чудом не пострадали два пешехода, находившиеся у перехода.
Также травмы не получили и пассажиры, ехавшие с ночной смены на одном из местных предприятий.
В УМВД по Калужской области рассказывали, что в автобусе было шесть человек.