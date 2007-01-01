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Происшествия

Баня выгорела в Людиново

Дмитрий Ивьев
07.04, 07:01
0 326
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Баня выгорела в Людиново

Пожар произошел вечером 6 апреля на улице 40 лет Октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате возгорания никто не пострадал, рассказали спасатели.

Причина пожара пока не называется.

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