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Происшествия

В Калуге горела квартира на улице Воронина

Дмитрий Ивьев
07.04, 07:59
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел около 16:30 в воскресенье, 6 апреля, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Причины возгорания станут известны позже.

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