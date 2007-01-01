-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сгорела квартира
Происшествия

В Калужской области сгорела квартира

Дарья Джуманова
06.04, 18:00
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел в воскресенье, 6 апреля, около 5:45 утра в Износковском районе, поселок Мятлево.

На место происшествия приезжали два пожарных расчета.

По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVSZkFJY1F3cklCM2tsZ3NFYWhQUHc9PSIsInZhbHVlIjoiNXdRVGNNU0pJWG95c25CVGx6UUVoYmg0dFNIQVhQQlNjSnRsUTlWWGlUTTdydFJWMFNZbDZvYTZ6My9SUnhYRis4MVQ5dGk5aGVaOG5lVm42VFE1NlFpejZzMUJSVE13VVplVFNDUzR4aE10R3ZBTlVwZHNET0JlaFhmdjN3VU5VeWZRaDVDQkVBYm1Jc09rZVlvZm01WjZXaFhyMTBZUDByR0g1amNlS2ZVNC9BK05WcGRUWGhtL1ozTGNraWF2SW0xcDJCZVBWWjhBcXllRWFVNXdIV1dPcHh4Vy83WWlhS3lkb1RwdWlGa2k5amg5V2dYSitYQ1VDdVhJRy9IVXdIVzFhVFVvVDBlL1JORXM1MUhHdW5IYkhLb3FxWkcxZXFMdVhwVlExZEc2Vzh2eVJCcG5qbEN4UW5DNTlGY0JJSkNPY2l4UWFRK1draThmcHg3OWNUY3JYNW1GMTJtYUdodWs2MkVnTmdMeFh5YXRuc1pRS2FCVWlqYjlTaFlqSEIvaU0rNU9pQXpBbjVpanBNQnNFcGF5ZDJzUXdrcDc5U2tLZnBuNmR0NEZlQ3AwRlNzdHNpVWNKSG9BdE1hbSIsIm1hYyI6ImJmZmE4YjY1OTZiMzcwMDJjODVkMWJkZWQ1Y2YzYTg1Njg1ODA1ZDAyNWQ4OTZjZWFjNWU0ZjIwN2VjNzdhOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldmZllmRjlwQU5DWVBIZWU4WG4ya0E9PSIsInZhbHVlIjoiWnE0L0ZYaXNCVjdpdUs0WlpVYmhrU0FMc2tSRlgzeXNWK2NhY1psU2VRaXBiZEVCelRSOWZ5ejJNVzM4V2FUbmxxcExINGNzYVBmbGxhaTJjQ2dZY1hiZDJLVHZNVEZSOFlJZDVMMFdWbTVJQ3Q5V1lyNlVFQlE0U3BmdUVhSEtpd2FkWUluK05XRkQ0OStNUS8yakJ1eVpiUHpCa1RjNmFHaVpEanlyVkgxci83YXJvRWQ4a1lQbGZzaFRVYjRCaGdzUjJCcmdVZmZYcXdvQ0p1U1pvNm1Zd21MckxVdkFyUktQcTMvSVdUZmxJK1ZyL3EzRFpSdlZJSEFpLzIvbW42U09jSk56THgxbDRlSnhPZjF4YTIzUC9vdi9kMFN1czNVTXdSTjN2d2wwcW9nQjNSb3h0MmRwMFhYNThzaTdFTWdncXpwa1BnSHJPcy9ENHk0bURkVDNCUUoreXFNQStUWEVWM0dYWDJhRC9zeWF4K3IzQ3I3NC9qdUJNbFJTL1NadW81UzlHL01sT25KSCs5ZmNzMk11emFPYlZubi9QWVNjcXM1dnprNFhNZnJxKzBKV3JzVGFYV2NlUW0rbGRnQTNNL0RZY2QvaTMwd1k5aGFyV2ovRkRmWG05aFpHUVJhclVZcVByVzdDSE02UEREa1kxWUNGc01NUmowcTFHRU96cjdRWmIvdFFhZnlpbk50aGw1SnpveDFwSWVVWnkrZzFyOTlDeVEyY2d3YjhIVjJNbHRQV3BqWHhsWklQaitGcGlHbFM0ZFNTcVo4ZVhNZFVvZ3JSYWo1R3VKMG5qbnVNc3FMTmtwR2lzM1N5S2FTQ1JteTRHSnpxZC9saCIsIm1hYyI6ImIwNWZiNjk5YTg4N2VhMmFjOTRlZGUwMjk2ZDExMWQ1Nzg1MzZiN2FiYzA3MjMzMGJiMDFkMzQ3OTczODBiODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+